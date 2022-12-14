منتدى المعلم : يوم المعلم يوم وطني للتعبير عن إجلال المعلم والإشادة بالدور الذي يقوم به

أصدر منتدى المعلم الفلسطيني اليوم الأربعاء 14/12/2022 ، بياناً في اليوم العالمي للمعلم حيث أشاد بالدور الطليعي والمحوري للمعلم ، معتبراً اليوم مناسبةً وطنيةً للتعبير عن إجلال المعلم و تقديره والإشادة بالدور الذي يقوم به في صقل و بناء الشخصية الإنسانية والوطنية .

وقال المنتدي " إنه يوم ينبغي ألاّ ينتهي، حتى يتم إيفاء هذه الشريحة الطليعية التي تحمل على كاهلها عبء التضحية والتفاني من أجل غرس القيم الدينية والوطنية في نفوس النشء حقها".

ووجه المنتدى رسالة للمعلمين بالقول " معلمونا الكرام.. سيسجل لكم التاريخ تضحياتكم بالغالي والنفيس وصبركم وثباتكم رغم كل التحديات".

وتقدم منتدى المعلم الفلسطيني بأسمى آيات التهاني والتبريكات، فكل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم على العهد والوعد، على درب الرسل والأنبياء، تعلمون الناس الخير، وتزرعون الوعي، وتنثرون المعرفة في العقول والقلوب.