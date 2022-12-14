قاسم: حماس شكّلت رافعة حقيقية لقضية شعبنا

هنأ المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، الشعب الفلسطيني شعبنا بانطلاقة حركته، معتبرة أنها مناسبة لكل شعبنا الفلسطيني.

وأكد قاسم في تصريح صحفي لإذاعة "صوت الأقصى" بمناسبة الذكرى الـ 35 لانطلاقة حركة حماس، أن حركته شكلت رافعة حقيقية لقضية شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى أن الآلاف توافدوا لمكان المهرجان قبل ساعات من انطلاق فعاليات المهرجان، لافتاً إلى أن هناك عرضاً فنياً مميز لجوقة القسام وفقرة للقسام ستكون بعد كلمة رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.

واعتبر أن لوحة المهرجان جسدت الوحدة الحقيقية الداخلية والالتحام الدولي عبر رموز وأعلام هذه الدول، مضيفا: "سيكون شعبنا اليوم أمام انطلاقة غير مسبوقة".

ويوافق، يوم الأربعاء، الذكرى الـ 35 لانطلاقة حركة حماس، حيث تُحيي ذكرى انطلاقتها هذا العام بمهرجان مركزي في مدينة غزة، وفعاليات شعبية في محافظات القطاع.