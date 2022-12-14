من سيعلو صوته اليوم.. زئير الأسود أم صياح الديوك؟

يترقب العالم انطلاق الملحمة الكروية بين منتخب المغرب ضد نظيره الفرنسي في إطار نصف نهائي كأس العالم 2022، إذ يسعى المنتخب المغربي لاستكمال مشواره التاريخي في مونديال قطر باعتبار أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى مرحلة قبل نهائي كأس العالم، بينما سيحرص المنتخب الفرنسي صاحب اللقب النسخة الماضية، على الوصل للنهائي للمرة الثانية على التوالي، وسط تساؤل جماهيري.. صوت من سيعلو اليوم.. صياح الديوك أم زئير الأسود؟

ويحتضن ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والسعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة، مباراة تاريخية بين منتخبي المغرب وفرنسا، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ومن المقر أن يطلق الحكم الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس (38 عاما) صفارة بداية هذه المباراة التاريخية بين منتخبي المغرب وفرنسا حاملة اللقب في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، ويسعى إلى مواصلة المشوار حتى تحقيق حلمه.

تاريخ المواجهات بين فرنسا والمغرب

ولم يسبق لمنتخب فرنسا، الهزيمة أمام المغرب (أسود الأطلس)، في خمسة لقاءات جمعت كلا المنتخبين خلال مشوارهما الكروي، حيث حقق الانتصار في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم

وكم المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي ديدييه ديشان المباراة القوية أمام منتخب المغرب، بالتشكيل التالي:-

يتولى حراسة المرمى: هوغو لوريس، مانداندا.

وفي خط الدفاع: جول كوندي، رافاييل فاران. دايوت أوباميكانو، تيو هرنانديز (بنجامين بافارد).

ويتمركز بخط الوسط: أوريلين تشواميني، أنطوان غريزمان، أدريان رابيو.

ويقود خط الهجوم: أوليفيه جيرو، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي.

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد فرنسا اليوم والمعلق الرياضي

من المتوقع أن يعتمد المدرب المغربي الركراكي على التشكيلة التالية: ياسين بونو، رومان سايس، جواد الياميق، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، سفيان بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري، بينما من المقرر أن يعلق على المباراة، مشاري القرني، وحسن العيدروس، وهشام فرج، وعلي الحنيطي، وخليل البلوشي، وجواد بده.

وسيكون الفائز في هذه المباراة على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أمس الثلاثاء، في استاد "لوسيل".

بينما سيكتفي الخاسر بالمنافسة على المركز الثالث، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ضد منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال "روسيا 2018".

وافتتحت قطر يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، مباريات نهائيات كأس العالم 2022 بصفتها أول دولة عربية في التاريخ تستضيف تنظيم المونديال، بينما تُقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر 2022 الجاري.