التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب ضد فرنسا نصف نهائي كأس العالم 2022، يأمل المنتخب المغربي في استكمال مشواره التاريخي في كأس العالم 2022، وهزيمة المنتخب الفرنسي والتأهل إلى نهائي مونديال قطر لمواجهة المنتخب الأرجنتيني الذي حجز مقعده في النهائي بعدما اكتسح نظيره الكرواتي بثلاثية مقابل صفر، حيث يخوض منتخب أسود الأطلس اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، مباراة تاريخية ومصيرية ضد منتخب الديوك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والسعودية، على استاد البيت بمدينة الخور القطرية، إذ يعتبر المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في تاريخ المونديال يتأهل إلى دور نصف نهائي كأس العالم، ويأمل بالمضي قدما حتى تحقيق انجاز تاريخي يسجل في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

تشكيلة المغرب ضد فرنسا اليوم

المنتخب المغربي يستعد اليوم لخوض مباراة تاريخية على ملعب البيت، التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب ضد فرنسا نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث سيقابل بطل العالم في النسخة الماضية 2018، وكله أمل أن يكرر نتائجه الجيدة والتاريخية ويقصي الديوك ويتأهل للنهائي، لمواجهة الأرجنتين، إذ إنه من الجدير ذكره أن منتخب أسود الأطلس تمكن من اقصاء المنتخب الإسباني والبرتغالي على الترتيب، حتى وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيلة المغرب ضد فرنسا اليوم.

أسأل الله أن ينصر المغرب ضد فرنسا لكن الديوك فريق قوي ومتمكن لكن مافي شي مستحيل بالرغبه والإصرار والعزيمه حتى وإن لم تتأهل المغرب فقد كسرة عقدة النقص التي كانت داخل العرب والافارقه والعديد من المنتخبات اللاتينيه #المغرب_فرنسا pic.twitter.com/DuBYBgeo9p — معلق محايد (@essaalshrif) December 13, 2022

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب ضد فرنسا اليوم في نصف نهائي كأس العالم 2022

أسود الأطلس حققوا رقما تاريخيا، بعدما تأهلوا إلى دور قبل نهائي كأس العالم 2022 مونديال قطر، بعدما أقصوا البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، عقب الفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب ضد فرنسا اليوم في نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث تأمل الأسود أن تكمل مشوارها وتصل للنهائي لملاقاة ميسي ورفاقه الذين حجزوا مقعدا في النهائي بعدما تغلبوا على كرواتيا بثلاثية نظيفة.

⛔️ حين تلى لاعبو منتخب #المغرب

سورة الفاتحة قبل تنفيذ ركلات الترجيح pic.twitter.com/7ZSzVwTbZn — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) December 6, 2022

تشكيل المغرب اليوم ضد فرنسا نصف نهائي مونديال قطر

تشكيل المغرب اليوم ضد فرنسا نصف نهائي مونديال قطر، حيث يهتم أنصار المنتخب المغربي من الدول العربي والإفريقية، في البحث عن تشكيلة منتخب أسود الأطلس في مواجهة الديوك الفرنسية، حيث يتساءلون من سيقي من، هل تقصي الديوك الأسود، أو أم أن أن العالم سيمع زئير الأسود عاليا اليوم؟ كل تلك الأسئلة ستجيب عليها الـ 90 دقيقة داخل المستطيل الأخضر، حيث من من المتوقع أن يعتمد المدرب المغربي الركراكي على التشكيلة التالية: ياسين بونو، رومان سايس، جواد الياميق، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، سفيان بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري، التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب ضد فرنسا نصف نهائي كأس العالم 2022، وإلى هنا نكتفي بنشر تفاصيل تشكيل المغرب المتوقع ضد فرنسا اليوم في نصف نهائي كأس العالم 2022.