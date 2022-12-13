تراجع سعر الذهب في مصر اليوم- سعر الذهب بالجنيه المصري

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، ليفقد الجرام نحو 10 جنيهات، وسط مكاسب للمعدن النفيس بالأسواق العالمية.

وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات قياسية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مما دفع سعر جرام الذهب عيار 21 لأن يسجل أعلى مستوى في تاريخه وهو 1800 جنيه بدون دمغة وضريبة ومصنعية.

وأرجع خبراء الأسواق في مصر سبب الزيادة غير المبررة في أسعار المعدن النفيس إلى سببين الأول هو ارتفاع الطلب عليه، حيث يحاول العديد من الأفراد والمستثمرين حماية مدخراتهم عبر الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذاً آمناً لحفظ القيمة، وسط مخاوف من تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

أما السبب الثاني هو استغلال التجار لهذا الطلب المرتفع ونقص المعروض ورفع السعر بنسبة تصل في بعض المناطق إلى 30% زيادة عن السعر العالمي.

والزيادة المفرطة في أسعار الذهب بمصر أدت إلى توقف منصات الأسعار وشعبة الذهب التجارية بغرفة القاهرة لحين ضبط أسعار السوق، كما لوح مجلس الوزراء المصري بالتدخل الفوري والحاسم لحماية السوق من جشع التجار.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وعن سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال تعاملات الأربعاء 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022، فقد فقد نحو 11.5 جنيه ليسجل 1874.25 جنيه للشراء، و1885.75 جنيها للبيع، بحسب موقع آي صاغة.

وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر خلال تعاملات الأربعاء بنحو 8.5 جنيه ليبلغ 1405.75 جنيه للشراء، و1414.25 جنيه للبيع بدون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2022 في مصر بنحو 10 جنيهات ليسجل 1640 جنيها للشراء و1650 جنيه للبيع، بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة.

ومع المصنعية فإن سعر الجرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 و120 جنيها.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات الأربعاء 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022 نحو 14435 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب عيار 21 من BTC نحو 14385 جنيها خلال تعاملات اليوم الأربعاءء.

تحركات سعر الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح نحو 1.5 دولار في التعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.08% أو ما يعادل 1.49 دولار لتصل إلى 1782.95 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:15 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 2023 بما نسبته 0.08% تعادل 1.35 دولار لتصل إلى 1796.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.98% إلى 23.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1895.03 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.08% إلى 1008.1 دولار.