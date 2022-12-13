سعر الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 14 ديسمبر 2022- سعر الذهب بالدينار ، مازال يتصدر محركات البحث حيث انخفضت أسعار الذهب اليوم في الأردن رغم ارتفاعه عالمياً، وصعدت أسعار الذهب العالمية خلال التداولات الصباحية اليوم، لتربح نحو 1.5 دولار في التعاملات الفورية.

سعر الذهب اليوم في الأردن

في حين تترقب أسواق العالم قرارا من الفيدرالي الأمريكي بشان أسعار الفائدة المتوقع أن ترتفع 50 نقطة غدا.

هذا سعر الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم 40.78 دينار (57.44 دولار)، مقابل 40.81 دينار (57.54 دولار)، خلال تعاملات الإثنين، بحسب "gold-price-today" .

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

كذلك تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن إلى 35.68 دينار (50.26 دولار)، مقابل 35.71 دينار (50.35 دولار)، خلال تعاملات أمس الإثنين.

وتراجع سعر شراء الذهب اليوم في الأردن عيار 18 إلى 30.59 دينار (43.08 دولار)، مقابل 30.61 دينار أردني (43.16 دولار) أمس.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

أما سعر الذهب اليوم في الأردن فسجل 285.46 دينار (402.12 دولار)، مقابل 285.7 دينار (402.79 دولار) أمس الإثنين.

كذلك تراجع سعر أونصة الذهب إلى 1268 دينارا (1787 دولارا)، مقابل 1269 دينارا (1790 دولارا) أمس.

أسعار الذهب العالمية

صعدت أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2022، بنحو 1.5 دولار في التعاملات الفورية.

وارتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.08% نحو 1.49 دولار لتصل إلى 1782.95 دولار للأونصة.

كذلك ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بـ 0.08% أي حوالي 1.35 دولار مسجلة 1796.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.98% إلى 23.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1895.03 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.08% إلى 1008.1 دولار.