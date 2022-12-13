جريمة تهز مصر: الابن يقتل والديه وشقيقه بطريقة بشعة

شهدت محافظة كفر الشيخ، شمالي العاصمة المصرية القاهرة، جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة على يد ابنهم الأصغر في مشهدٍ شكّل صدمة لدى الشارع المصري.

ونشرت وسائل إعلام محلية في مصر تفاصيل الجريمة المروّعة والتي بدأت تتكشف لدى الرأي العام رغم وقوعها في الثامن من شهر ديسمبر الماضي حين عثرت الأجهزة الأمنية على الجثث الثلاث في بداية حالة تعفن.

وبدأت تفاصيل الجريمة تتكشف بعدما تلقت مديرية كفر الشيخ بلاغًا بالعثور على ثلاث جثث داخل منزل في قرية الشقة التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ والتي تبين لاحقًا بأنها تعود لثلاثة أفراد من أسرة واحدة.

وجاء التحرك الأمني بناءً على بلاغ أمني بالعثور على الجثث الثلاث، حيث توجهت الفرق الأمنية نحو العنوان المذكور وتم العثور على الأب "جمال. م." (80 سنة)، ووالدته "أنيسة. أ." (75 سنة) وابنهم الأكبر محمد جمال (45 عامًا) جثث هامدة داخل منزلهم.

وكشفت التحريات الأولية في الجريمة المروّعة أن خلافًا حادًا وقع بين الابن الأصغر للعائلة، ويدعى أحمد (الجاني)، ووالده الذي يعمل في مجال الزراعة ووالدته السبعينية وشقيقه الأكبر الذي يعمل في مجال التدريس حتى أحضر سلاحه وقام بطعن شقيقه الأكبر ووالديْه.

ولم يكتفِ الجاني بتنفيذ جريمته وقتل شقيقه ووالديْه، بل قام أيضًا بالتخلص من السلاح الأبيض في أحد المصارف الزراعية بالقرية لإخفاء معالم جريمته إلا أن الفرق الأمنية تمكنت من العثور على سلاح الجريمة.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن مصادر أمنية مطلعة أن الجاني أحمد يبلغ من العمر 31 عامًا وحاصل على شهادة بكالوريوس خدمة اجتماعية ويعمل في محافظة الإسكندرية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الجاني وذلك عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافه مع أسرته ليقرر بتاريخ 8 ديسمبر الجاري تنفيذ جريمته المروعة.