تجمّع العلماء المسلمين يؤكد دعم المقاومة لتحقيق التحرير الكامل

دعا تجمّع العلماء المسلمين في لبنان، الى الوحدة بين كافة فصائل الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية، لمواجهة اعتداءات الاحتلال اليومية، في الأراضي المحتلة.

وخلال الاحتفال الذي نظّمه تجمّع العلماء المسلمين بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في العاصمة اللبنانية بيروت، أكّد رئيس الهيئة الإدارية في التجمّع الشيخ حسّان عبدالله، أنّ المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير الأراضي الفلسطينية.

وشدّد الشيخ عبدالله على ضرورة اعتماد الأمّة على قواها الذاتية، للحصول على حقوقنا في استرجاع فلسطين، وطرد العدو منها بالكامل، لأنّه ليس له حق على أيّ شبر من الأراضي الفلسطينية.

وشدّد الشيخ عبدالله في هذا السياق، على دعم التجمّع للمقاومة الفلسطينية والانخراط فيها، حتى تحقيق التحرير الكامل، مشيراً الى أنّه لا مجال لاسترداد الحقوق الا بالمقاومة، فهي الطريق للتحرير ، وزوال الكيان الاسرائيلي.

كما دعا الشيخ عبدالله باسم التجمّع الدولة اللبنانية لتأمين الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني، لمواجهة تداعيات التي تمارسه الإدارة الأميركية، على لبنان، كما دعا الى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، يكون داعماً عودة الشعب الفلسطيني الى أرضه.

وحضر الاحتفال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وشخصيات سياسية بينهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وممثلون عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية بينهم ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان احسان عطايا،

وعدد من رجال الدين، وتضمّن عرض مقطع مصوّر عن مراحل انتفاضة الشعب الفلسطيني، ومقاومته.