الشيخ قاسم: حل قضية فلسطين بتحريرها والمقاومة هي الخيار الحصري الوحيد

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ الحل العادل المنصف لقضية الشعب الفلسطيني، يكمن في تحرير فلسطين من البحر الى النهر، وأن الشعب الفلسطيني، قادر بجهاده على تحقيق التحرير الكامل، مشدداً على أنّ المقاومة، تمثّل الخيار الحصري والوحيد للشعب الفلسطيني للتحرير.

وخلال القائه كلمة حزب الله، في الاحتفال الذي نظّمه تجمّع العلماء المسلمين بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في بيروت، أكّد الشيخ قاسم أنّ هذا اليوم تأكيد على حق الشعب الفلسطيني، في تحرير أرضه من البحر الى النهر.

وشدّد الشيخ نعيم قاسم، على ضرورة أن يشكّل هذا اليوم مناسبة لإسماع العالم، خطر الكيان الاسرائيلي على الانسانية جمعاء، وأن نظهر للعالم إنحياز أميركا والغرب الظالم للاحتلال، "هذا الغرب الذي يسلب الشعوب حقوقهم، وعلى رأسه الشعب الفلسطيني".

ورأى الشيخ قاسم أنّ رفع العلم الفلسطيني عند إنتصار الفريق المغربي، وكذلك من قبل العربية والاسلامية، في كأس العالم في قطر، يؤكد أنّ فلسطين ستعود الى أهلها، وأنّ الشعوب العربية لا علاقة لها بالتطبيع مع المحتل، الذي تسير به الأنظمة.

وأكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ الشعب الفلسطيني قادر على استرداد الأرض بجهاده وصموده، مشدداً على أنّ المقاومة، تمثّل الخيار الحصري والوحيد للشعب الفلسطيني للتحرير.

ولفت الشيخ قاسم في هذا السياق، الى أنّ تطورات الجبهات على الساحة الفلسطينية من سيف القدس الى غزّة وعرين الأسود، يشكّل ايذانا بتحوّل تاريخي مهم باتجاه تسريع التحرير، وخطوات مؤثرة، ستقلب المعادلة على المحتل، باتجاه تسريع التحرير.

وأكّد الشيخ قاسم أن فلسطين ليست لوحدها، إنّما معها محور المقاومة، والشعوب العربية الاسلامية وأحرار المقاومكة، وايران التي أعلنت دعمها لفلسطين، وحزب الله الذي قاوم المحتل، وساند المقاومة الفلسطينية، مشدداً على أنّ المقاومة، ستبقى الى جانب الشعب الفلسطيني، لتحقيق التحرير الكامل.