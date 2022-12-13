من هي الدولة العربية الأولى في مراقبة مستخدمي الانترنت..؟

كشف تقرير نشره موقع متخصص عالميا في مجال الأمن السيبراني، أن المملكة الاردنية الهاشمية حلت في المرتبة الاولى عربيا في قائمة أكثر الحكومات حول العالم مراقبة لحسابات مستخدمي الإنترنت.

الترتيب العربي في مراقبة الانترنت

وقال موقع “سرفشارك” في تقريره أن الأردن تصدر قائمة الدول العربية الأكثر طلباً لبيانات المستخدمين بـ19.05 حالة لكل 100 ألف مستخدم وذلك عبر طلب بياناتهم من شركات أبل وغوغل وفيسبوك ومايكروسوفت، بين عامي 2013 وحتى عام 2020.

في المرتبة الثانية ووفق التقرير حلت دولة الكويت في مراقبة مواطنيها بـ3.89 حالة، وثالثا حلت المغرب بـ2.9 حالة، والإمارات رابعا بـ 2.56، و قطر خامسا بـ2.36 حالة، وفي المرتبة السادسة جاءت لبنان بـ1.75 حالة، وفلسطين بالمرتبة السابعة بـ1.23 حالة

وفيما يلي ترتيب ما تبقى من الدول العربية :

المرتبة الثامنة البحرين بـ1.18 حالة

سلطنة عمان تاسعا بـ0.9 حالة

تونس بالمرتبة العاشرة بـ 0.66 حالة

العراق في المرتبة الحادية عشر بـ0.53 حالة

السودان في المرتبة الثانية عشر بـ 0.39 حالة

السعودية في المرتبة الثالثة عشر بـ0.13 حالة

مصر في المرتبة الرابعة عشر بـ0.08 حالة

الجزائر في المرتبة الخامسة عشر بـ0.01 حالة، وذلك بطلب بيانات المستخدمين لكل 100 ألف مستخدم.

المستوى الدولي في مراقبة مستخدمي الانترنت

على الصعيد العالمي فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بـ585.1 طلب حساب لكل 100 ألف مستخدم وفي المرتبة الثانية حلت المانيا بـ489.1 حالة، فيما حلت بريطانيا ثالثا بـ486.2 حالة، أما دولة الاحتلال جاء في المرتبة الثانية عشر عالميا بـ182.9 حالة، وذك لكل 100 ألف مستخدم.