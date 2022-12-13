مونديال قطر 2022: ترقب لقمة نارية بين الأرجنتين وكرواتيا

تقام مساء اليوم الثلاثاء 13/12/2022، أولى مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

مواعيد مباريات كأس العالم

وتقام اليوم الثلاثاء مواجهة نارية فى بطولة كأس العالم التى تحمل النسخة رقم 22، فى اليوم الأول لمباريات المربع الذهبى، حيث يلتقى منتخب الأرجنتين مع نظيره الكرواتى.

ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى فى نصف نهائى كأس العالم 2022، بين المنتخب الكرواتى ونظيره الأرجنتينى، مساء اليوم الثلاثاء فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيفها استاد لوسيل.

وحقق المنتخب الكرواتي فوزا صعبا على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء 120 دقيقة بين المنتخبين بالتعادل 1-1، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "المدينة التعليمية"، فى افتتاح منافسات دور ربع نهائى للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم "قطر 2022"، ليصبح منتخب كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال.

فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب نظيره الهولندى بركلات الترجيح، فى ثانى مواجهات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر.

وجاءت مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 13-12-2022، والقنوات الناقلة، كالتالى..

كرواتيا × الأرجنتين - الثلاثاء 13 ديسمبر – 9 مساءً – استاد لوسيل - على قناة beIN Sports HD 3 Max و beIN Sports HD 1 Max .