الشعبيّة تستقبل وفدًا من القوى الوطنية والإسلامية بغزة

استقبلت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين ممثلةً بمسؤول فرعها في قطاع غزّة، عضو المكتب السياسي الرفيق محمود الراس، وأعضاء من قيادة الفرع واللجنة المركزية، اليوم الثلاثاء 13/12/2022، وفدًا من القوى الوطنيّة والإسلاميّة في إقليم غزّة لتهنئة الجبهة بذكرى انطلاقتها الـ55.

بدوره، قال القيادي طاهر السويركي "أبو مصعب" متحدثًا باسم وفد القوى:"إنّ الجبهة الشعبيّة كانت سبّاقة في النضال والكفاح، وذكرى الانطلاقة لها معانٍ كثيرة وكبيرة، لا سيما وأنّ الجبهة لديها سجل عامر بالتضحيات والشهداء والأسرى والجرحى، هذه الجبهة التي قدّمت أمينها العام المناضل أبو علي مصطفى شهيدًا على مذبح الحرية، وقدّمت أمينها العام القائد أحمد سعدات أسيرًا في السجون الصهيونيّة."

ولفت السويركي، إلى أنّ الجبهة لها مكانة في قلوب جميع أبناء الشعب الفلسطيني في هذه الصورة الوطنيّة المشرّفة، وهذا الحضور الوطني الكبير، إلّا أنّنا أجمعنا أن فلسطين كل فلسطين بمساحتها الكاملة هي لكل الفلسطينيين، وهذا اجماع كل أطياف شعبنا، مُؤكدًا على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنيّة وانهاء الانقسام الفلسطيني.

من جهته، رحَّب الرفيق محمود الراس، بوفد القوى الوطنيّة والإسلاميّة، مُؤكدًا على أهمية هذه الزيارات التي تزيد الترابط والتكاتف بين جميع القوى السياسيّة على الساحة الفلسطينيّة.

وأكَّد الرفيق الراس، على ضرورة تعزيز هذه الزيارات في الميدان على صعيد أوجه العمل النضالي المشترك بين جميع القوى وفي كل الساحات لخدمة أبناء شعبنا.















