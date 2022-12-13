قبل لقاء كرواتيا: هذا ما قدمه منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022

يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقى مع منتخب كرواتيا، على استاد "لوسيل"، في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء 13/12/2022، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وخاض راقصى التانجو بقيادة المدرب ليونيل سكالونى، مشوارا قويا نحو التأهل للمربع الذهبى للنسخة الحالية من كأس العالم 2022، جاء أخرها بالفوز على منتخب هولندا، في ربع النهائي بعد مباراة مجنونة امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وجاءت أبرز أرقام وإحصائيات منتخب الأرجنتين فى كأس العالم 2022، كالتالى..

5 مباريات ملعوبة

0 بطاقات حمراء

10 بطاقات صفراء

9 أهداف

5 الأهداف المستقبلة

2 شباك نظيفة

3319 التمريرات

2953 التمريرات الناجحة

87 التمريرات العرضية

24 العرضيات الناجحة

73 محاولات التسجيل

32 المحاولات داخل إطار المرمى

49 محاولات التسجيل من داخل منطقة الجزاء

24 محاولة التسجيل من خارج منطقة الجزاء

4 ليونيل ميسي - أكبر عدد من الأهداف

2 ليونيل ميسي - أكبر عدد من التمريرات الحاسمة

436 رودريجو دي بول - أكبر عدد من التمريرات