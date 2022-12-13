شرطة الاحتلال تقرر تعزير قواتها في النقب المحتل غداً الأربعاء

قررت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، تعزيز قواتها في النقب والسبع المحتل يوم غدٍ الأربعاء خشية اندلاع مواجهات ورشق حجارة.

وقال موقع والا العبري:" إن شرطة الاحتلال قررت تعزيز قواتها في النقب والسبع المحتل غداً خشية اندلاع مواجهات وإطلاق نار ورشق حجارة بعد مباراة المغرب وفرنسا، كما حدث بعد مبارايات المغرب السابقة".

ويوم السبت الماضي، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في مدينة القدس والنقب عقب فوز منتخب المغرب على البرتغال بنتيجة هدف دون مقابل، عقب قمع شرطة الاحتلال احتفالات الفلسطينيين بفوز المغرب وتأهل المنتخب لدور النصف نهائي مونديال قطر 2022.