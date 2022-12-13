بقيمة 60 ألف شيكل.."مباحث غزة" تنجز قضية سطو على مطعم

أنجزت المباحث العامة بالشرطة دائرة مباحث محافظة غزة - قسم الرمال، تفويض النيابة العامة حول شكوى المواطن (أ،ع) صاحب أحد المطاعم في المحافظة، مفادها قيام مجهول بالسطو على مطعمه وسرقة مبلغ مالي قيمته 60 ألف شيكل من خزنة بداخله.

وأوضحت المباحث أنه وبعد عملية البحث والتحري ومتابعة كاميرات المراقبة في محيط المطعم، تم الاشتباه بالمدعو (م،أ) 30 عامًا.

ولفتت إلى أنه وباستدعاء المشتبه به واستجوابه، ومواجهته بالأدلة والقرائن، أقر بواقعة السطو وسرقة الخزنة.

وبيّنت المباحث أنها أحالت المتهم، وملف القضية لمكتب تحقيق الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

