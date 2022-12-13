المستشار الإعلامي"النونو": خطاب هنية حمل رسائل مباشرة واتسم بالشمولية والقوة

قال المستشار الإعلامي لرئيس حركة "حماس" طاهر النونو: "إن خطاب القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة حمل رسائل واضحة في اتجاهات متعددة على مستوى الصراع مع العدو الصهيوني أو الوضع الفلسطيني الداخلي، وجدد التأكيد على تمسك حماس بالثوابت الوطنية واستحالة تصفية القضية الفلسطينية والقبول بالتسوية السياسية التي تنتقص من شعبنا الفلسطيني".

وأضاف النونو خلال حديثه لقناة الأقصى تعقيبًا على خطاب رئيس حركة حماس القائد إسماعيل هنية "أن خطاب القائد هنية اتسم بالشمولية في الحديث عن مختلف القضايا والتطورات، بدءا من الحديث على المعالم الرئيسية في أداء حماس على مدى ٣٥ عاما إلى الحديث عن التطورات والبيئة السياسية بمستوياتها المتعددة والتحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وصولا إلى الكشف عن استراتيجية الحركة في المرحلة القادمة".

وتابع "حمل الخطاب أيضًا رسالة واضحة تجاه الأسرى، وأن حماس لن تتركهم وحدهم، وتعاهدهم على حريتهم لأنها جزء من شمولية المعركة مع الاحتلال الصهيوني، كما أن حماس ستواصل بكل الوسائل المتاحة العمل على إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال.".

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس حماس، أن خطاب القائد هنية ركّز على قضية القدس كعنصر إجماع لدى مكونات شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية.

وأكد النونو أن الضفة الغربية تشتعل في وجه الاحتلال الصهيوني، مشيرًا إلى أن حالة المقاومة بالضفة هي الخيار الوحيد للرد على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة.

وأشار إلى ما تضمنه خطاب رئيس الحركة من حديث مباشر تجاه انفتاح حماس في علاقاتها الإقليمية والدولية وإدارتها بشكل متوازن، معتبرًا أن هذا تضمن رسالة واضحة للجميع ولمن يتابع السلوك السياسي في إدارة حماس لعلاقتها مع الأطراف المختلفة.