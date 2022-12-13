مؤسسات الأسرى تنظم وقفة اسناد مع الأسرى المرضى في الخليل

نظم نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ولجان أهالي الأسرى والقوى الوطنية في محافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، وقفة إسناد مع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وشارك في الوقفة التي نظمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة، ذوو الأسرى وفعاليات الخليل ونقابة الأطباء وهيئة التوجيه السياسي والوطني ونقابة العمال، اليوم الثلاثاء.

وعبر المشاركين في الوفقة عن رفضهم لسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، مطالبين بالإفراج الفوري عن الأسرى وعلى رأسهم الأسيرين ناصر أبو حميد ووليد دقة المصابين بمرض السرطان.

ورفع المشاركون في الوقفة، صور الأسرى المرضى، ولافتات كتب عليها شعارات تندد بإجراءات إدارة السجون بحق الأسرى، وتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الاسرى.

وفي كلمة له، وجه رئيس الدائرة الاعلامية لنادي الأسير أمجد النجار، التحية الى كل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وخاصة الأسيرين المذكورين،

وأوضح أن الأسير أبو حميد يحتضر داخل سجن الرملة، والأسير دقة الذي أمضي 37 عاما داخل السجن وتبقى له حتى الافراج عنه عامين، يعاني بشكل كبير جراء مرض السرطان أيضا، ولا يتم تقديم العلاج المناسب له كما المئات من الأسرى المرضى.

وطالب النجار الصليب الأحمر بإصدار بيان فوري يطالب بالإفراج عن أسرانا خاصة المرضى منهم.