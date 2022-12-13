الجهاد تهنئ الأسيرين بلاونة وأبو العز بحريتهما في طولكرم

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية، أمس الاثنين في طولكرم بتقديم التهنئة والمباركة للأسيرين البطلين رائد عتيق بلاونة وهادي أحمد أبو العز شقيق الشيخ المجاهد إبراهيم أبو العز بمناسبة الإفراج عنهما من سجون الاحتلال.

وزار الوفد عائلة الأسير رائد عتيق بلاونة في بلدة شويكة وتهنئته بحريته بعد اعتقال دام 21 عامًا في سجون الاحتلال، كما زار عائلة الأسير المناضل هادي أحمد أبو العز في بلدة زيتا بعد قضاء 12 شهرًا.

وفي كلمة له وجه القيادي المحرر خضر عدنان التحية باسم حركة الجهاد الإسلامي لعائلة الأسير بلاونة مشيدًا بصبر والدته على سنوات الاعتقال، معبرًّاً عن الفرحة التي غمرت عائلة الأسيرين بلاونة وأبو العز بالإفراج عنهما، وداعيًا أن تغمر هذه الفرحة بيوت عوائل الأسرى الذين يتنظرون أبناءهم منذ سنوات.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي تكريماً لعوائل الشهداء والأسرى في محافظات الضفة، والوقوف إلى جانبهم في ظل تصاعد عدوان الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وتهنئة الأخوة المحررين بسلامتهم من سجون الاحتلال.