"رئيس قسم الاطفال بمجمع ناصر الطبى"يوضح أسباب تزايد أعداد الاصابة في الإنفلونزا الموسمية

أكد د. أحمد الفرا رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي، اليوم الثلاثاء13/12/2022م، أن الإنفلونزا المنتشرة هي إنفلونزا موسمية لكن هذا العام لها خصوصية في التأثير لوجود أكثر من فيروس.

وأوضح الفرا، أن الإنفلونزا الموسمية تتكرر كل عام ولكن هذا العام يوجد تضاعف في عدد حالات المراجعين للعيادات في المستشفيات بسبب التأثر بأعراضها، مبيناً أن أعراض الإنفلونزا الموسمية: ارتفاع الحرارة والصداع وآلام في العضلات والبطن والاستفراغ.

وطالب رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي المرضي، بضرورة مراجعة المستشفى في حال استمر الإسهال لفترات طويلة ووجود تقيؤ وتشنجات وضعف عام، لافتاً إلى أن وجود الحرارة لخمسة أيام يعتبر ضمن النطاق الطبيعي ويفضل قدر الإمكان اللجوء لخوافض الحرارة والابتعاد عن المضادات الحيوية والإكثار من البرتقال والبصل الأخضر والتوم والورقيات التي من شأنها تحسين جهاز المناعة عند الطفل.

ويوم الثلاثاء الماضي 06 ديسمبر 2022، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أنها عززت أقسام الطوارئ في مستشفياتها بكوادر طبية وتمريضية اضافية للتعامل مع حجم الأعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين للأقسام وذلك تزامناً مع انتشار "الإنفلونزا الموسمية".

وذكرت الصحة، في بيان لها، أن هذه الانفلونزا تنشط في مثل هذا الوقت من كل عام، أي في الأشهر الخريفية، داعية المواطنين للاهتمام والتعامل بجدية مع الارشادات الصحية ذات العلاقة.