"الدفاع الروسية" تعلن إحباطها محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها أحبطت عدة محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على عدة محاور، وأوقعت نحو 200 مسلح أوكراني بين قتيل وجريح.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا: