"مدرب المغرب" يعلن عن خطته للفوز على فرنسا وبلوغ نهائي المونديال

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن المواجهة المرتقبة بين أشرف حكيمي وكيليان مبابي.



ويستعد منتخب المغرب لمواجهة فرنسا، غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.



وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي:"أشرف حكيمي أكثر لاعب يعرف مبابي، لأنه يتدرب معه يوميا في باريس سان جيرمان".



وأضاف "أشرف حكيمي من أفضل لاعبي العالم في مركزه، وهو متحفز لتقديم أفضل ما لديه والتفوق على مبابي".



وتابع "التركيز على مبابي وحده خطأ، لأن منتخب فرنسا يضم لاعبين آخرين مميزين مثل أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي".



ولفت "يجب علينا التركيز في كيفية تصدير المشاكل لمنتخب فرنسا من أجل تحقيق هدفنا بالفوز غدا وبلوغ نهائي كأس العالم".



وشدد "مفتاح المغرب في المباراة يتمثل في روح الفريق، الكل يقاتل لتقديم أفضل ما لديه ونلعب بطريقة جماعية".



وأتم "الروح أهم شيء في كرة القدم، لا نشعر بالتعب، نرغب في مواصلة كتابة التاريخ، نحن جاهزون ونود الفوز، وإذا اعتبر البعض ذلك بمثابة جنون، فلا مشكلة في الأمر".



وبلغ أسود الأطلس، المربع الذهبي للمونديال، بعد الفوز بهدف دون رد على البرتغال، أما منتخب فرنسا حامل اللقب، صعد لنصف النهائي، بعد فوزه بنتيجة 2-1 على إنجلترا.