مهجة القدس: وحدات القمع تقتحم قسم (22) في سجن عوفر

أكد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن عوفر أن ما يسمى وحدات القمع (المتسادا) التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الصهيوني اقتحمت غرفة (18) في قسم (22) بشكل همجي وأشهرت السلاح في وجه ممثل أسرى الحركة في السجن الأسير أكرم يوسف محمد فسيسي وعاثت بمحتويات وأغراض الأسرى؛ جاء ذلك في رسالة وصلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى نسخة عنها اليوم.

وأفاد أسرى الجهاد في رسالتهم أنه حدثت مشادة بين وحدات القمع وبينهم في القسم على أثر الاقتحام المفاجئ والهمجي لغرفة (18) في قسم (22) واشهارهم السلاح في وجه ممثل أسرى الحركة المجاهد أكرم فسيسي، مشيرين إلى أنه مازال يسود أجواء من التوتر داخل أقسام أسرى الجهاد الإسلامي في سجن عوفر على خلفية هذا الحدث.

جدير بالذكر أن أسرى سجن عوفر أرجعوا أمس الإثنين وجبتي طعام تضامنًا مع الأسيرين المريضين بالسرطان ناصر أبو حميد ووليد دقة.

من جهتها طالبت مؤسسة مهجة القدس بضرورة قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل لدى سلطات الاحتلال الصهيوني لوضع حد لوقف هذه الهجمة المسعورة التي تستهدف أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال منذ عملية نفق الحرية بسجن جلبوع بتاريخ 06/09/2021م، والعمل من أجل وقف وفضح انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال بحق أسرانا البواسل في السجون الصهيونية.