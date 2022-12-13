الاحتلال يواصل حفرياته في محيط الحرم الإبراهيمي والبكري يطالب بحماية التراث الوطني

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، العمل في بناء المصعد الكهربائي التهويدي في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وقال مراسل:" إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تواصل عمليات الحفر وتغيير معالم الحرم التاريخية والعبث بالآثار الاسلامية المحيطة به، وصب الباطون بآليات ثقيلة في الساحات الخارجية الغربية، تنفيذا لما يسمونه "المسار السياحي"، كما تعمل على اتمام تركيب المصعد الكهربائي على الواجهة الرئيسية للحرم".

من جهته، استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، استمرار قوات الاحتلال بهذه الحفريات، في نهج مستمر للسيطرة على الحرم وساحاته الداخلية والخارجية ومحيطه من مرافق ومواقع.

وأكد البكري، في بيان، أن الاحتلال يعمل بجد على السيطرة الكاملة على الحرم، وتحويله إلى كنيس يهودي وإبعاد كامل للمسلمين عنه، في محاولة لتزوير التاريخ الواضح في امتلاكنا الحق الحصري في السيادة على مقدساتنا وإدارتها وفق شؤون ديننا.

وطالب البكري المؤسسات الحقوقية، وتلك التي تُعنى بالتراث بالعمل على إيقاف هذه الحفريات التي تمسُّ بمقدساتنا ومحيطها وتؤدي إلى الإضرار بها على المستويين المعماري والحضاري.

كما طالب "اليونسكو" على وجه الخصوص بالعمل جديا على حماية تراثنا الوطني والذي أصبح يأخذ الصفة العالمية الآن، من عبث هذا الاحتلال ومؤسساته.

ودعا البكري أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الفاعلة داخل الخليل وخارجها للعمل على إعمار وحماية الحرم الإبراهيمي بالتواجد الدائم والصلاة فيه، لمنع هذا الاحتلال من الاستيلاء عليه.