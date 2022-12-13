الأسير المجاهد عبد الرحمن أبو غرة يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، بأن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسير المجاهد عبد الرحمن هاني عبد الرحمن أبو غرة (24 عامًا) من مخيم جنين بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 45 شهرًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 13/03/2019م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة إلقاء حجارة والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد عبد الرحمن أبو غرة ولد بتاريخ 28/02/1999م، وهو أعزب؛ وأفرج عنه من سجن نفحة.

وتقدمت، بالتهنـئة القلبية الحارة من الأسـيـر المحرر عبد الرحمن أبو غرة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.