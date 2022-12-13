القيادي عز الدين: ندين بقوة الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة

أدان المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية أ. طارق عز الدين، ما تقوم به أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة من حملة اعتقالات واعتداءات بشعة طالت نشطاء وأسرى محررين وأهالي من أبناء شعبنا الصابر.

وقال عز الدين في تصريح صحفي: ندين بكل قوة ما تقوم به أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة من حملة اعتقالات واعتداءات بشعة طالت نشطاء وأسرى محررين وأهالي من أبناء شعبنا الصابر.

ويُشار إلى أنه جاء ذلك، تعقيباً على تصاعد انتهاكات السلطة في الضفة الغربية المحتلة بحق المقاومين والشبان.

وأضاف عز الدين:"إن هذه الممارسات العنجهية التي تخدم الاحتلال الصهيوني وأجندات خاصة مرفوضة ومدانة ومجرمة من كل شرفاء شعبنا يجب أن تتوقف فوراً".

وتابع :"في ظل الاستهداف والهجمة الصهيونية المجرمة على أرضنا ومقدساتنا ومقاومينا في كل مكان تخرج علينا الأجهزة الأمنية الفلسطينية بهجمة تستهدف الأحرار من شعبنا لتكمل دورها المشبوه في خدمة الاحتلال".

وشدد عز الدين أنه على السلطة وأجهزتها الأمنية مراجعة حساباتها والعدول عن هذه الممارسات المرفوضة دينيا ووطنيا وشعبيا ووقف التنسيق الأمني البغيض الذي يمهد للاحتلال سبل الوصول للمقاومين واستهدافهم.