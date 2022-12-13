الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز مالي في الخليل

كشفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، ملابسات جريمة ابتزاز بآلاف الشواقل تعرض لها أحد الأشخاص في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وذكرت الشرطة، في بيان، أنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين لدائرة الجرائم الإلكترونية حول قيام مجهول بابتزازه ماليا عبر الهاتف، مقابل عدم نشر معلوماته الشخصية لأقربائه، وأصدقائه، وبالرغم من قيامه بدفع آلاف الشواقل للمبتز، إلا أنه طالبه بدفع المزيد.

وأوضحت، أنه وعلى الفور باشر فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة إجراءات البحث والتحري، حيث تم حصر الاشتباه بشخص والقبض عليه، أثناء تلقيه دفعة من الأموال بلغت 2500 شيكل.

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه، لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه، حسب الأصول.