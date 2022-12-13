راصد جوي يوضح لـ "مراسلنا" طبيعة الأمطار خلال الثلاثة أيام القادمة والمنخفضات الجوية

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، صباح اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، الحالة الجوية الفلسطينية خلال الأيام المقبلة.

وقال الراصد العلامي: إن حالة من عدم الاستقرار تؤثر على الأراضي الفلسطينية بشكل محدود وضعيف بدءاً من اليوم وحتى يوم غدٍ الأربعاء، على إثرها تنخفض درجات الحرارة قليلاً مقارنة بالأيام الماضية، حيث تكون الأجواء بين لطيفة ومنخفضة لاسيما في المناطق الجبلية في ساعات النهار، وباردة بشكل عام ليلاً.

وأشار العلامي في تصريح خاص بـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن حالة عدم الاستقرار ستؤدي إلى تكوين كميات مختلفة من السحب في سماء فلسطين، وفرص محلية لسقوط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق، تبقى في إطار نطاق جغرافي محدود.

وبدءاً من يوم الخميس، وفق العلامي، تعود الأجواء إلى الاستقرار، بينما ترتفع درجات الحرارة يوم الجمعة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ونوه العلامي إلى عدم وجود بوادر أو مؤشرات صريحة لمنخفضات جوية تضرب الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة، مستدركا: "لكن يمكن أن تشهد فلسطين منخفضاً جوياً بعد منتصف الأسبوع المقبل، لكنه غير واضح التفاصيل حتى اللحظة".