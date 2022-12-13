ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البيرو إلى 5 قتلى

قُتل 3 متظاهرين في البيرو، أمس الاثنين، خلال تظاهرات مناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي، ما يرفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الساعات الـ36 الأخيرة إلى 5 قتلى، بحسب السلطات هناك.

ويُشار إلى أنه تتواصل الاحتجاجات المناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي في البيرو، في الوقت الذي ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 5 قتلى.

وقالت نائبة رئيسة الجمهورية، إليانا ريفولار:" إنّ 3 من القتلى هم فتية تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً".

وأضافت ريفولار:" أنّ أحد القتلى قضى في أريكيبا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، عندما تدخّلت الشرطة لطرد مئات المتظاهرين من المطار بعدما أقاموا على المدرج حواجز أشعلوا فيها النيران".

وتابعت :"أنّ القتيل الثاني سقط خلال مسيرة قمعتها شرطة مكافحة الشغب في تشينشيرو في إقليم أبوريماك، مسقط رأس بولوارتي، حيث قُتل متظاهران الأحد".

جدير ذكره أنه تتواصل الاحتجاجات في البيرو، رغم إعلان بولوارتي عزمها على تقديم مشروع قانون لتقريب موعد الانتخابات العامة من 2026 إلى نيسان/أبريل 2024.

ويُشار إلى أـنه ألَّفت بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس حتّى تولّيها مهام الرئاسة في 7 كانون الأول/ديسمبر حكومةً مؤلّفة من مستقلين وتكنوقراط يرأسها المدّعي العام السابق بيدرو أنغولوا.

واعتُقل الرئيس كاستيو الثلاثاء الماضي، بعدما صوّت الكونغرس البيروفي على عزله، متجاهلاً قراره حلّ البرلمان قبل ساعات.

وأعربت المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا، الدول الأربع التي تتولّى السلطة فيها حكومات يسارية، دعمها للرئيس المعزول. وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك، إنّ الرئيس المعزول هو ضحية لحركة "عدائية ومناهضة للديمقراطية" منذ أن تسلّم السلطة في 2021.