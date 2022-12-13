معلق مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا نصف نهائي كأس العالم 2022- تشكيلة كرواتيا والأرجنتين اليوم مونديال قطر، تقام اليوم واحدة من أهم وأقوى مباريات بطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، إذ ينتظر عشاق كرة القدم بدء صافرة انطلاق الملحمة الكروية بين المنتخبين الذين يسعيان للتأهل إلى نهائي المونديال، حيث يرغب رفقاء ليونيل ميسي للتأهل على حساب زملاء لوكا مودريتش والوصول إلى المباراة النهائية لمقابلة المتأهل من مباراة فرنسا والمغرب التي من المقرر إقامتها يوم غد الأربعاء الموافق 14-12-2022، إذ من المقرر أن تنطلق مباراة اليوم بين الارجنتين وكرواتيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القدس ومكة المكرمة، من مساء اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل في قطر.

تعرف على معلق مباراة كرواتيا والأرجنتين اليوم

يستضيف استاد لوسيل اليوم ملحمة كروية، معلق مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا نصف نهائي كأس العالم 2022- تشكيلة كرواتيا والأرجنتين اليوم مونديال قطر، حيث إن المنتخبات وصلت إلى مرحلة حساسة يمنع الخطأ فيها منعا باتاً، فكل منتخب يحرص على اسعاد جماهيره، ويحرص على التأهل لنهائي المونديال في قطر، ويضع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تعرف على معلق مباراة كرواتيا والأرجنتين اليوم، معلقي مباراة اليوم، وهم الشهير رؤوف خليف، وأحمد الطيب، والشهير محبوب الجماهير حفيظ الدراجي، وخالد الحدي، وخليل فايد.

على طاري كرواتيا والأرجنتين، بإذن الله يكررها مودريتش🤍🤍 pic.twitter.com/XxPKvOoQmo — 𝑇𝐿𝑂 (@i91ul) December 9, 2022

تشكيلة كرواتيا ضد الارجنتين اليوم

وسنرفق لكم، تشكيلة منتخب كرواتيا ضد الارجنتين في دور ال4 من مونديال قطر، حيث يمكنكم الاطلاع على التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب الكرواتي ضد نظيره الارجنتيني التي من المقرر أن تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء في مباراته القادة أمام منتخب الأرجنتين من خلال القائمة التالية، تشكيلة كرواتيا ضد الارجنتين اليوم:

حارس منتخب كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: بورنا سوسا، يوشكو جفارديول، لوفرين، يورانوفيتش.

خط الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش، ماريو باشاليتش.

خط الهجوم إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش.

آخر مواجهة.. بين كرواتيا والارجنتين pic.twitter.com/xSotofXved — يعقوب الفضلي (@HD_YA3) December 9, 2022

تشكيلة الارجنتين المتوقعة ضد كرواتيا اليوم في نصف نهائي كأس العالم 2022

تشكيلة الارجنتين ضد كرواتيا في دور ال4 من مونديال قطر، حيث يبح عنها الملايين من عشاق المنتحب الارجنتيني، حيث نرفق لكم في فريق العمل التشكيلة المتوقعة من لاعبي المنتخب الأرجنتيني في مباراتهم القادمة ضد المنتخب الكرواتي، تشكيلة الارجنتين المتوقعة ضد كرواتيا اليوم في نصف نهائي كأس العالم 2022.

الحارس: داميان مارتينيز.

لاعبو خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس اوتاميندي، ليساندرو مارتينيز.

لاعبو خط الوسط: رودريغو دي بول، آنخيل دي ماريا، أليكسيس ماك اليستير، اينزو فرنانديز.

لاعبو خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز.

وإلى هنا نكون قد نشرنا لكم، أسماء المعلقين الرياضيين، وموعد مباراة الارجنتين وكرواتيا، والتشكيل المتوقع لمباراة كرواتيا والأرجنتين، معلق مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا نصف نهائي كأس العالم 2022- تشكيلة كرواتيا والأرجنتين اليوم مونديال قطر، وتشكيلة الارجنتين ضد كرواتيا في دور ال4 من مونديال قطر، تعرف على معلق مباراة كرواتيا والأرجنتين اليوم، و تشكيلة كرواتيا ضد الارجنتين اليوم.