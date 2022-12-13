جونسون يدعو لمد كييف بصواريخ بعيدة المدى

دعا رئيس الوزارء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى تقديم دعم غربي أكبر لأوكرانيا، بما في ذلك إمدادها بأنظمة صواريخ بعيدة المدى.

وقال رئيس الوزارء البريطاني السابق، بوريس جونسون:" إنّ على لندن أن تمد كييف بصواريخ طويلة المدى "لإنهاء الحرب"، داعياً إلى تقديم دعم غربي أكبر لأوكرانيا".

وفي ذات السياق، قال وزير الدفاع بن والاس:" إنّه يراجع باستمرار أنظمة الأسلحة التي يمكن للملكة المتحدة توفيرها، مؤكداً بقوله أنه "إذا استمرت روسيا في انتهاك اتفاقيات جنيف فإنّه سيكون منفتحاً على الخطوة التالية".

من جهتها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أنّ المعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا مخصصة لتمكينها من الدفاع عن نفسها "ضد الغزو غير القانوني".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك: "لست على علم بأي خطط لتغيير ذلك النهج، لكن من الواضح أننا نراجع هذه الأمور".

ويُشار إلى أنه في 28 تشرين ثاني/نوفمبر، أرسلت وزارة الدفاع البريطانية صواريخ "بريمستون-2" (Brimstone-2) الدقيقة التوجيه إلى أوكرانيا.

جدير ذكره أنه أعلنت الوزارة أنّها ستُكمل قريباً تسليم نحو 1000 صاروخ مضاد للطائرات، وستنقل منصات إطلاق وصواريخ قادرة على إسقاط أهداف في الجو، من بينها طائرات مسيّرة وصواريخ "كروز".