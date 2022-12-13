مواعيد مباريات اليــــوم الثلاثاء 13 ديسمبر بكـــــأس العالم قطر 2022

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

ويُشار إلى أنه تشهد مباريات اليوم الثلاثاء مواجهة قوية منتظرة بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا، في إطار مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022، على ستاد لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022 بعدما فاز على نظيره هولندا، بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح في ربع النهائي، على ملعب لوسيل.

بالمقابل، صعد منتخب كرواتيا إلى الدور نصف النهائي بعدما انتصر على نظيره البرازيل، بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، على ملعب المدينة التعليمية.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مواجهة الألبيسيليستي والمنتخب الكرواتي مع الفائز من لقاء منتخب فرنسا والمغرب، في نهائي كأس العالم 2022.





موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا

موعد مباراة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا سوف يكون مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة (9 مساءً بتوقيت القاهرة)، (10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ) و(11 مساءً بتوقيت الإمارات).

وسيكون هذا هو اللقاء الثالث بين المنتخبين في كأس العالم والأول في الأدوار الإقصائية، حيث سبق أن لعبا بمرحلة المجموعات في نسختي 1998 بفرنسا والمونديال الماضي في روسيا عام 2018.

ويدخل رفاق ميسي، لقاء اليوم، بدافع الانتقام الذي يحفز منتخب راقصي التانجو للفوز على كرواتيا وقطع تذكرة العبور لنهائي كأس العالم.





جدير ذكره أن التانجو قد خسر أمام المنتخب الكرواتي في دور المجموعات من كأس العالم 2018 في روسيا، بثلاثة أهداف دون رد.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس العالم 2022

مباراة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، تُنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD.

جدير ذكره أنه تُبث المباراة كذلك على قناة الكاس إكسترا 1 HD بتعليق أحمد الطيب، والكاس إكسترا 2 HD بصوت المعلق خالد الحدي، وكذلك قناة الرياضية الأرضية المغربية بتعليق خليل فايد.



