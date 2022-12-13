بــونــــو يتصـــــدّر المربع الذهبي لكــأس العالم

يتصدر الحارس المغربي ياسين بونو المشهد في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويُشار إلى أنه يشهد نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر لقائين ناريين، حيث يصطدم المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي، بينما سيلعب المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكرواتي.

وسيتحدد طرفا المباراة النهائية وفقا للعبة خاصة سيحسم الدور الأكبر فيها حراس المرمى، حيث سيكون ياسين بونو (المغرب) في مواجهة هوجو لوريس (فرنسا)، وإيمليانو مارتينيز (الأرجنتين) أمام دومينيك ليفاكوفيتش (كرواتيا).

والمفارقة أن كلا من بونو ولوريس لعب 4 مباريات، فيما لعب مارتينيز وليفاكوفيتش الـ5 مباريات التي خاضها كل من الأرجنتين وكرواتيا حتى الآن (3 في دور المجموعات بجانب مباراتي دور الـ16 وربع النهائي).

ويعد بونو الأفضل بين الـ4 حراس، حيث خرج بشباك نظيفة في 3 مباريات، واستقبل هدفا وحيدا في مباراة كندا، وجاء من النيران الصديقة بتوقيع زميله نايف أكرد.

أما لوريس ففشل في الحفاظ على شباكه نظيفة في الأربع مباريات، في الوقت الذي حافظ فيه الثنائي مارتينيز وليفاكوفيتش على شباكهما نظيفة في مناسبتين من أصل الخمس مباريات.

وكان استقبل لوريس أربعة أهداف، فيما مُنيت شباك ليفاكوفيتش بثلاثة أهداف مع كرواتيا، بينما استقبل مارتينيز هدفين مع الأرجنتين، ليكون بونو الأفضل في المربع الذهبي للمونديال والبطولة بشكل عام.

جدير ذكره أنه يُختتم كأس العالم يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل بالمباراة النهائية التي ستجمع بين الفائز من مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا، وفرنسا ضد المغرب.