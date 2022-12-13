بعد الإخفاق بكأس العالم.. لويس إنريكي يوجه 4 رسائل...!

خرج لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا السابق للحديث باستفاضة عن إقالته من تدريب "لا روخا" عقب الخروج من كأس العالم 2022.

ويُشار إلى أنه تعرض لويس إنريكي للإقالة من منصبه كمدير فني لمنتخب إسبانيا بعد إقصائه من كأس العالم 2022 بقطر عقب الخسارة أمام المغرب في ثمن نهائي المونديال بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال إنريكي، في مقابلة أجراها مع "إيباي"، أحد مشاهير منصة "تويتش" الرقمية، عن أيامه الأخيرة في قيادة منتخب إسبانيا: "لقد كانت أيامًا صعبة، ولكن مع التفاؤل المعتاد لشخص مستعد لما سيأتي، حان الوقت للراحة ودراسة ما هو قادم".

وأضاف إنريكي: "أريد أن أستمر في التدريب، أنا في لحظة أرى فيها الرغبة والقوة لتولي قيادة ناد، تدريب المنتخب كان حلمًا بالنسبة لي، وإذا لم يحدث شيء، سأنتظر الموسم التالي، لن أتوقف عن الارتباط بعالم كرة القدم".

وتابع: "لقد كنت مدربا للمنتخب الإسباني لأربع سنوات وأعتقد أنني قمت بعمل جيد، هل كان يمكن تقديم أفضل؟ بالتأكيد، ولكن عندما تبذل قصارى جهدك بنسبة 100% يجب أن تكون راضيًا".

وأكمل إنريكي: "أنا هادئ جدا ومرتاح للغاية، أعتقد أننا استطعنا إيقاظ اهتمام الناس بمشاهدة المنتخب الإسباني، أيقظنا حماس الجماهير من جديد ومنح الثقة للاعبين الشباب، وظيفتي هي اتخاذ القرارات وقد اتخذت اللاعبين الذين اعتقدت أنهم يجسدون فكرتي".

وعن الإقصاء من كأس العالم، أوضح إنريكي: "من الواضح أننا لم نلعب مباراة رائعة ضد المغرب، لكننا لعبنا بشكل جيد في كأس العالم، هناك عمل تم إنجازه، الشيء السيء في هذه المسابقات هو أنه في 90 أو 120 دقيقة كل شيء يمكن أن يذهب هباء".

وعن ركلات الترجيح أمام المغرب، كشف إنريكي: "كان هناك توتر كبير، جلست على مقاعد البدلاء أنظر إلى لوحة النتائج وليس اللاعب الذي سيسدد لأن جميع اللاعبين كانوا يقفون لمتابعة ركلات الترجيح، وفي النهاية عشت بشكل طبيعي، أنا شخص قلق لكني هادئ للغاية".

وأتم قائلا: "لقد وصلنا إلى ركلات الترجيح، لم نكن الأفضل في 120 دقيقة من المغرب، لعب المغرب مباراة دفاعية جدا لكنهم يستحقون، وتقبلنا الهزيمة بصورة جيدة وأظهرنا أننا نعرف كيف نخسر، إنه درس جيد، أشعر أننا فقدنا فرصة جيدة جدا، أنظر إلى الدور نصف النهائي ولا أرى أفضل منا".

جدير ذكره أن منتخب المغرب سيلتقي أمام نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي لمونديال قطر، فيما سيلعب المنتخب الأرجنتيني أمام كرواتيا، وسيتأهل الفائز من كل مباراة إلى المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل.