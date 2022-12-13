اتفاق بين نتنياهو و"يهدوت هتوراه" على حصتِهم بالحكومة المقبلة

اتفق حزب "الليكود" الصهيوني بزعامة نتنياهو مع حزب يهدوت هتوراه الحريدي على المبادئ الرئيسية التي سيشتمل عليها الإتفاق الإئتلافي بعد اتفاقهم في وقت سابق على توزيع الحقائب الوزارية.

وذكرت القناة 12 العبرية، أنه من أهم البنود الرئيسية المتوقع التوقيع عليها لاحقاً ، توسيع "المسحات "الشاطئية المنفردة" للحريديين، وفصل النساء عن الرجال، ووقف انتاج الكهرباء يوم السبت، والإستعاضة عنها بمحطات مناطقية، وادخال تعليم التلمود الى المدارس العلمانية".

وبحسب عميت سيجل مراسل ومحلل القناة 12 للشؤون الحزبية،"فإن هناك مئات البنود التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين".

من جانبها، يونيت ليفي مقدمة النشرة المركزية في القناة 12 العبرية، علقت على الاتفاق بالقول :"أن هذه البنود المتفق عليها ستأثر على كل ساكن للكيان".