الطقس: أجواء غائمة وباردة وتساقط لزخات الأمطار في بعض المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، الثلاثاء 2022-12-13، أن يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، واعتبارا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء: 2022-12-14

يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.