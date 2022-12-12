مشاهدة النصف النهائي لكأس العالم 2022 .. تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1 و 2  MAX beIN SPORTS الجديد 2022

تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1 و 2 MAX beIN SPORTS الجديد 2022 الناقل لمباراة الارجنتين وكرواتيا في النصف النهائي من بطولة كأس العالم في قطر 2022 التي أشرفت هذه البطولة الكروية التي يتابعها مظم سكان الأرض من المهتمين لكرة القدم على الانتهاء ، وفي ظل عمليات البحث التي تخطت المليون عملية خلال الساعات الماضية أي قبل انطلاق هذه المباراة النارية قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN SPORTS حيث سيكون لدى جميع زائري الموقع الذي يقوم على الدوام في عرض كافة الترددات للقنوات الرياضية التي تبث جميع الدوريات سواء اكانت محلية او عربية او دولية مع روابط البث كما قمنا بتغطية كافة اخبار مونديال قطر ويمكن لكم الان التعرف على كامل التفاصيل بمجرد المتابعة حتى النهاية وهو التالي:

تردد قناة بي ان سبورت ماكس المفتوحة MAX beIN SPORTS 2022

الاقمار التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

نايل سات 12245 27500 رأسي 2/3

نايل سات 116699 27500 رأسي 2/3

سهيل سات 11547 27500 رأسي 2/3

سهيل سات 11566 27500 أفقى 2/3

سهيل سات 11642 27500 أفقي 2/3

تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1 و 2 نايل سات

وضمن متابعتنا لتردد قناة بي ان سبورت ماكس MAX beIN SPORTS 2022 من أجل مشاهدة مباراة الارجنتين وكرواتيا قام فريق الموقع بوضع ابرز البرامج التي تعرضها هذه القناة الرائدة وهي التالي :

أولا: لقاء الصحافة.

ثانيا: برنامج كل العرب.

ثالثا: برنامج الحصاد الرياضي.

رابعا: برنامج عالم السلة.

خامسا: عالم السرعة.

سادسا: كما نواصل معكم في تردد قناة بي ان سبورت ماكس وهو التالي: برنامج الليغا: هو برنامج خاص بالدوري الإسباني وترتبط مواعيده بمواعيد مباريات الدوري.

سابعا: ومن ضمن البرامج الجميلة التي تعرضها هذه القناة ، برنامج الدوري الأوربي: الخاص بأخبار الفرق الأوروبية المتنوعة.





تشكيلة منتخب الارجنتين امام كرواتيا

أولا: في خط الهجوم يضم كل من : جوليان الفاريز – ليونيل ميسي – دي ماريا

ثانيا: في خط الوسط يضم كل من: رودريجو دي بول – إنزو فرنانديز – أليكسيس مكاليستر

ثالثا: في خط الدفاع يضم كل من: نيكولاس أوتاميندي – ناهول مولينا – كريستيان روميرو – ماركوس أكونيا

رابعا: يتولى حارس المرمى: إميليانو مارتينيز

ها هي تشكيلة الأرجنتين ضد كرواتيا في مونديال روسيا لا يوجد سوى 3 لاعبين يكررون التواجد، ميسي + اوتاميندي + تاليافيكو pic.twitter.com/EgjpIJAkMB — Amer | 🇦🇷 (@Waslawy24) December 12, 2022

تشكيلة منتخب كرواتيا امام الارجنتين

أولا: في خط الهجوم يضم كل من: أندريه كرامارك (لوفرو ماير), ماركو ليفيا (ماريو باساليك) ، بيريسيتش.

ثانيا: في خط الوسط يضم كل من: كوفاسيتش ، بروزوفيتش ، لوكا مودريتش.

ثالثا: وفي خط الدفاع يضم كل من: بورنا سونا ، لوفرين ، يوسكو جوارديول ، يوسيب يورانوفيتش.

رابعا: يتولى حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

تشكيلة كرواتيا 🇭🇷 لمواجهة بلجيكا 🇧🇪 pic.twitter.com/KF3G1af9Xt — اخبار المونديال | News ™ (@news_q22) December 1, 2022

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق فلسطين اليوم حول تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1 و2 MAX beIN SPORTS الجديد 2022 الناقل لمباراة الارجنتين وكرواتيا في النصف النهائي من بطولة كأس العالم في قطر 2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .