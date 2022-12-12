بالصور التواصل والاصلاح للجهاد ترعى صلحاً كبيراً بغزة

رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي بغزة صُلحاً كبيراً بين عائلتي سكر وحبيب إثر حادث سير أودى بحياة الطفلة ميرا سكر، وذلك في إطار سعي اللجنة لإصلاح ذات البين ونبذ الخلافات بين أبناء شعبنا الفلسطيني بقطاع غزة.

وحضر الصلح الحاج أبو وسيم الوادية مسئول اللجنة العامة والأستاذ أبو العبد أبو سرية ورجل الإصلاح أبو وائل عابد والمختار أبو عاهد فروانة والوجيه أبو خالد الدلو والشيخ رشاد حلس والشيخ حسن حسنين والوجيه أبو حاتم المبيض وعدد من المخاتير ورجال الإصلاح والوجهاء من اللجنة واهالي المنطقة والعائلتين.

وأشاد أبو العبد أبو سرية خلال كلمة اللجنة بروح التسامح التي تجسدت ببن العائلتين وسرعة الاستجابة لجهود رجال الإصلاح، وأثنى على موقف عائلة سكر الكبير من عفوهم وصفحهم عن السائق وعائلته ابتغاء وجه الله، وأن مثل هذا التصرف انما يدل على طيب أصل العائلة، وتوجه بالشكر لكافة المخاتير والوجهاء لسرعة تدخلهم وانهاء هذه القضية.

وتحدث المختار أبو مهند سكر عن عائلته، شكر رجال الإصلاح الذين وقفوا منذ اللحظة الأولى للحادث وقاموا بواجبهم على أكمل وجه، وأعلن مسامحة عائلته عن حقهم بالكامل وعفوهم عن السائق ابتغاء مرضاة الله عز وجل واكراماً للجاهة والمخاتير

بدوره، الشيخ خضر حبيب القى كلمة عائلته، شكر فيها عائلة سكر على عفوهم وصفحهم عن ابنهم السائق، وأكد على أن مثل هذا التصرف لا ينبع الا من أصول طيبة متمسكة بالدين، وتوجه بالشكر أيضا للمخاتير والوجهاء وخص بالذكر لجنة التواصل والإصلاح للجهود الكبيرة التي قامت بها لإنهاء هذه القضية.





