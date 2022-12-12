نقابة المحامين الفلسطينيين تقرر تعليق العمل غدًا بجميع محاكم الجنايات

قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، تعليق العمل يوم غد الثلاثاء أمام كل محاكم الجنايات؛ احتجاجاً على تعديل رسوم المحاكم.

وكان مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، قد أعلن الأسبوع الماضي، تعليق العمل طيلة يوم غد الثلاثاء، أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، احتجاجاً على تعديل رسوم المحاكم.

وذكر المجلس، في بيان لها، أنه يستثنى من تعليق الدوام طلبات تمديد التوقيف واخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

وأشار إلى أن مجلس النقابة سيظل في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الاعلان عن أية مستجدات بشكل يومي.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طبقت المحاكم قرار حكومة محمد اشتية برفع رسوم المحاكم، لتصل من 10 دنانير إلى 200 دينار في بعض القضايا والملفات، وأخرى قد تصل إلى 2500 دينار أمام محاكم البداية.