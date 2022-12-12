"الشعبية" تحيي ذكرى الانطلاقة الـ55 باحتفالات مركزية وفرعية داخل سجون الاحتلال

أحيت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال الذكرى الـ55 لانطلاقة الجبهة بتنظيم احتفالات مركزية وفرعية في جميع الأقسام في سجون (مجدو وعوفر والنقب وريمون ونفحة).

وشارك الرفيق الأمين العام أحمد سعدات وأعضاء من المكتب السياسي وقيادة فرع السجون في الاحتفالات المركزية بمناسبة ذكرى الانطلاقة التي شهدها سجن ريمون الصحراوي.

ألقيت خلال الاحتفالات المركزية كلمات مركزية للجبهة ألقاها قيادات من الجبهة/ إضافةً لكلمات مختلفة للقوى الوطنية والاسلامية ألقاها أسرى من فصائل العمل الوطني والاسلامي من فتح وحماس والجهاد.

كما تخلل الاحتفالات المركزية والفرعية فقرات فنية وأدبية، إضافةً لتوزيع الحلوى على الأسرى بحضور مسؤولي الحركة الأسيرة.

تجدر الإشارة، إلى أن منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال نظمت أسبوع فعاليات ثقافية على شرف ذكرى الانطلاقة، تم خلالها تنظيم ندوات وجلسات ثقافية، تطرقت إلى عناوين سياسية وتنظيمية مختلفة، تم خلالها استعراض مسيرة الجبهة على مدار 55 عاماً.

كما نظُمت أنشطة رياضية من دوريات كرة الطائرة والشطرنج في مختلف السجون، بمناسبة ذكرى الانطلاقة.