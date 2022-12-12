سرايا القدس- مجموعات جبع: استهدفنا "مستوطنة حومش" جنوب جنين بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص

أعنلت سرايا القدس- مجموعات جبع،مساء اليوم الإثنين، تمكن مجاهديها من استهداف "ثكنة عسكرية" في مستوطنة حومش جنوب جنين بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص.

وقالت "مجموعات جبع" في بلاغ عسكري تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه مساء اليوم من استهداف «ثكنة عسكرية» في مستوطنة حومش جنوب جنين بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص والعملية مصورة.

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتي جنين ونابلس ، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.