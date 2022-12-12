ديل بييرو: المغرب مرشح للقب المونديال

أشاد أليساندرو ديل بييرو، نجم الكرة الإيطالية السابق، بالمستوى المميز للمنتخب المغربي، الذي حقق إنجازا غير مسبوق، بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم (قطر 2022).



وكان أسود الأطلس قد خطفوا أنظار العالم، بعدما تأهلوا على حساب بلجيكا وكندا من المجموعة السادسة، ثم تغلبوا على المنتخب الإسباني في ثمن نهائي المونديال، قبل عبور البرتغال بدور الثمانية، لحجز بطاقة المربع الذهبي.



وقال ديل بييرو، في تصريح ل : "المغرب كتب التاريخ، قدموا بطولة رائعة حتى الآن.. لديهم مدرب جيد والعديد من اللاعبين المميزين".



وأتم: "بوصولهم إلى هذا الدور، فهم فريق مرشح بالطبع للفوز بلقب المونديال".



ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة نارية أمام فرنسا، يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم.



ولم يسبق أن تأهل منتخب إفريقي أو عربي إلى هذه المرحلة في المونديال على مدار تاريخ البطولة.