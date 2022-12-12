مقاومون يطلقون النار صوب حاجز "قبة راحيل" شمال بيت لحم

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين 12/12/2022م، النار تجاه تجاه حاجز "قبة راحيل" الإسرائيلي" شمال بيت لحم.

ووفقاً لمصادر صحفية فلسطينية، فأن مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار من سيارة تجاه حاجز "قبة راحيل" الإسرائيلي القريب من مدخل "مستوطنة تقوع" دون وقوع إصابات.

وأوضحت، أن قوات الاحتلال أعلنت حالة الاستنفار على مدخل "مستوطنة تقوع" بحثاً عن مطلق النار

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.