إذاعة الجيش تكشف عن مخطط لبناء مستوطنة جديدة في غور الاردن

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه بدأ العمل ببناء مستوطنة جديدة في أغوار الأردن أطلق عليها اسم (همشيخيوت) بمعني استمرارية الاستيطان.

ووفقا لإذاعة الجيش فهذه أول مستوطنة تبنى في الأغوار منذ 26 عاما . ووفقا للتقرير فقد وصل لمنطقة بناء المستوطنة مهندسون ومقاولون وبدأوا بأعمال البنى التحتية تمهيدا لبدء بناء المستوطنة الجديدة.

والجدير بالذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق (عمير بيرتس) صادق قبل ثلاث سنوات على بناء المستوطنة في أغوار الأردن ولكن تم تجميد البناء بعد توجيه انتقادات لإسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية.

وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بان إسرائيل لن تتنازل عن منطقة أغوار الأردن في أي حل نهائي مع السلطة الفلسطينية وحسب أقواله فأغوار الاردن ستبقى خط الدفاع الشرقي لحماية امن دولة إسرائيل.