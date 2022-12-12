هنية : حماس صفحة مجيدة من تاريخ الشعب الفلسطيني.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في خطاب له بذكرى الانطلاقة ال 35 لحركته: حماس صفحة مجيدة من تاريخ الشعب الفلسطيني.

هنية: حماس منذ انطلاقتها وحتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال .. هي حركة ثابتة في مواقفها السياسية وواضحة في استراتيجيتها لم تتغير ولم تتبدل تجاه نظرتها لفلسطين كل فلسطين ولثوابت القضية والمشروع الصهيوني وكيفية مواجهته رغم كل التحديات والظروف الصعبة والتضحيات الجسام والمؤامرات التي تعرضت لها حماس إلا أنها امتازت بهذا الثبات الاستراتيجي ولن تغير ولن تبدل أبدًا

هنية: حماس تراكم قوة المقاومة وهذه الاستراتيجية شكلت عنصرا حاسمًا في المعركة مع الاحتلال

هنية: نحيي ذكرى مجيدة وعظيمة، ذكرى انطلاقة حركة حماس التي شكلت تحولا مهما، وإيذانا بعهد جديد في مسيرة الصراع مع العدو الصهيوني.



هنية: سجلت حركتنا مع شعبنا صفحات مجيدة، كتبت فصولها بدم الشهداء الأبرار، وعذابات الأسرى وبطولاتهم، وجراحاتنا في كل مكان.



هنية: في ذكرى الانطلاقة أوجه التحية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني وشهدائنا الأبرار، وفي مقدمتهم الشيخ المؤسس الإمام أحمد ياسين، وكوكبة عظيمة من قادة الحركة الذين رووا بدمهم هذه الأرض الطاهرة.



هنية: أوجه التحية لأسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني الذين ينتظرون كسر القيد وساعة الحرية.



هنية: التحية لجرحانا الميامين على امتداد مسيرة المقاومة وعلى ساحة هذا الوطن المبارك.

هنية :حركة حماس اعتمدت استراتيجية الانفتاح على كل دولنا العربية والإسلامية وإدارة هذه العلاقات بتوازن دقيق من منطلق أن فلسطين في قلب الأمة والأمة في قلب فلسطين وأن قضية فلسطين هي القضية المركزية لهذه الأمة.

هنية: حركة حماس زاوجت بين المقاومة والسياسة ولم تكن السياسة على حساب مشروع وخيار المقاومة، وبعد فوزها بالانتخابات حافظت على المقاومة وأعطتها الشرعية الرسمية.

هنية: حركة حماس عملت على تراكم القوة في مشروع المقاومة الذي شكلت فيه حماس عنصراً حاسماً في كل المواجهات التي خاضها شعبنا الفلسطيني على امتداد هذا الوطن وخارجه.

هنية: حماس منذ انطلاقتها حركة ثابتة في مواقفها السياسية وإستراتيجيتها واضحة ولم تتغير تجاه الثوابت.

هنية: خاضت حماس مع شعبنا انتفاضتين وخمسة حروب سجلت خلالها علامات فارقة وتحولات إستراتيجية عظيمة.

هنية: المقاومة كبرت وتصاعدت في ظل العمل الحكومي الذي قادته حماس حتى وصلت لتشكيل جيش القسام بغزة.

هنية: خلال 35 عاما .. حماس خاضت انتفاضتين كبيرتين وخاضت 4 حروب وسجلت في هذه المحطات علامات فارقة في مشروع المقاومة.

هنية: في ظل وجود حماس في العمل الحكومي والرسمي كبرت المقاومة وتعاظمت إلى أن وصلت لتشكيل جيش القسام وعلى رأسه القائد محمد الضيف.

هنية: المقاومة بحاجة لدعم الأمة لإنجاز مشروعها في فلسطين بتحريرها من البحر إلى النهر

هنية: حماس اعتمدت إستراتيجية الانفتاح على دولنا العربية والإسلامية وإدارة العلاقات معها بتوازن دقيق من منطلق أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة.

هنية: الضفة الغربية خاضت محطات وجولات من الصراع حتى يومنا هذا الذي نعايش فيه تصاعد حالة المقاومة والعمليات البطولية.

هنية: حماس حققت انجازات مهمة على طريق التحرير والعودة

هنية: حماس ستمضي متطورة متجددة على تطوير هذه الاستراتيجيات ووفق هذه الخطوط الرئيسية

هنية: حماس بنت علاقات مع الكثير من العناوين حتى داخل الساحات الغربية التي تؤمن بأحقية حق شعبنا في دولته واستقلاله

هنية: حماس تتمسك بالوحدة كخيار استراتيجي وتعمل مع الجميع من أجل استكمال هذه الوحدة في كل اتجاهاتها ومستوياتها

هنية: شعبنا وفصائل المقاومة تشكل الخندق المتقدم في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته

هنية : حماس منفتحة مع كل العالم من باب أن قضية فلسطين قضية إنسانية في الساحات التي تؤمن بأحقية الشعب الفلسطيني بعودته لأرضه

️ هنية: تمكنت حماس من تحقيق إنجازات مهمة على طريق التحرير والعودة فهي حافظت على القضية الفلسطينية من الذوبان وحمت الثوابت

هنية: حماس على امتداد عمرها تتمسك بوحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج باعتبار أن شعبنا يشكل الخندق المتقدم في مواجهة المشروع الصهيوني ومخططاته.

هنية: استطاعت حماس أن تحرر الأسرى بانجاز صفقة الأحرار وهي تؤكد بذلك أن هذه القضية من أهم أولوياتها.

هنية: ظلت القدس وما زالت واحدة من الأمانات العظيمة التي تتحملها حماس وقد أشهرنا سيف القدس في وجه العدو من أجلها

هنية: حافظت حماس على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس وواجهت مخططات العدو عبر انتفاضة وثورة ووقفات ورباط وشهداء وعمليات

هنية: حماس على امتداد عمرها تتمسك بوحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج باعتبار أن شعبنا يشكل الخندق المتقدم في مواجهة المشروع الصهيوني ومخططاته

هنية: شعبنا في الضفة لا يمكن أن يستكين أو يرضخ لكل سياسات العدو

هنية: نحن نكسر المعادلات .. نحن من نبني هذه المعادلات في الضفة

هنية: كتائب القسام في الضفة وعرين الأسود في جبل النار وكتيبة جنين في جنين الصامدة .. في كل مناطق الضفة الغربية هناك عمليات تمتد بعمليات بطولية وجريئة داخل فلسطين المحتلة عام 1948 .. هذا المتغير يعني أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل المواجهة مع الاحتلال ومرحلة ستشهد مزيد من الصمود والمقاومة والعمليات في داخل الضفة وحولها

هنية: الضفة تعرضت لمؤامرات كبيرة والتنسيق الأمني كان جزءًا من ذلك .. لكن الضفة اليوم تشهد مقاومة متصاعدة وحضور عظيم ومؤثر في مشهد المقاومة ومشهد صمود الشعب الفلسطيني

هنية: القدس ظلت وما زالت من الامانات العظيمة التي تتحملها حماس وشعبنا

هنية: تمكنت الحركة بفضل الله أولا ثم باحتضان شعبنا، ثم بالمقاومة على اختلاف فصائلها، من تحقيق إنجازات مهمة على طريق التحرير والعودة، فهي حافظت على القضية من الذوبان وحمت ثوابتها، واستطاعت الحركة من خلال الانتفاضة الثانية أن يحرر شعبنا قطاع غزة

هنية: رغم كل المؤامرات تشهد الضفة اليوم مقاومة متصاعدة وحضورًا مؤثرًا في صمود الشعب الفلسطيني

هنية: حكومة الاحتلال الجديدة إذا اعتقدت أنها قادرة على تنفيذ مخططاتها في الضفة والقدس فهي واهمة

هنية: الحكومة الصهيونية القادمة ستشكل تهديدات ضد شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل وهذا يؤشر على المرحلة القادمة

هنية لـ "الإسرائيليين": لا تعتقدوا أن الطريق مفروشة بالورود بل بالنار والوعيد

هنية: نحن أمام تحديات عدة منها زوال الاحتلال وتحرير الأسرى وحماية القدس والأقصى

هنية: اذا اعتقدت حكومة الاحتلال المقبلة أنها قادرة على تنفيذ مخططاتها في الضفة والقدس أو أنها تستطيع مواجهة الشعب الفلسطيني فهي واهمة والضفة الغربية ستتحول إلى نار ولهيب في وجه المحتل

هنية: نحن شعب متمرس ومقاوم وثائر وجبار ونعتقد أننا كما دفنا وقبرنا حكومات إسرائيلية سابقة سندفن ونقبر هذه الحكومة على طريق إزارة كل هذا الكيان عن أرض فلسطين المباركة

هنية: قضيتنا الفلسطينية كلٌ لا يتجزأ على مستوى الأرض والشعب

هنية: القدس ظلت وما زالت واحدة من الأمانات العظيمة التي تتحملها حماس وشعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده

هنية: أهم الأولويات الاستراتيجية التي سنعمل عليها في الفترة المقبلة: أولًا: أن قضيتنا كلٌ لا يتجزأ على مستوى الأرض والشعب والثوابت والحقوق .. نحن لا نجزأ أرضنا وقضيتنا وشعبنا ولا نقبل بكل مشاريع التسوية والتصفية على حساب حقوق شعبنا

هنية: الأولوية الثانية أن القدس هي محور الصراع مع الكيان الصهيوني .. القدس تمثل العقيدة والعاصمة والقبلة وهي التي تمثل أيضًا العنوان الجامع والموحد لشعبنا وأمتنا

هنية: سيف القدس لم ولن يغمد إلا بتحرير القدس والمسجد الأقصى

هنية: لن نسمح كشعب ومقاومة مطلقا بتنفيذ المخططات الصهيونية بالمسجد الأقصى والقدس

هنية: أولويتنا الثالثة هي المقاومة، والمقاومة ليست شعارا وليست خيارا، بل هي قدر شعب فلسطيني أن نقاوم ونواجه بكل الأشكال وكل الطرق على امتداد هذا الوطن.

هنية: المقاومة ستستمر وتتصاعد وتعلم الدنيا دروس الصمود والتضحية والبذل والعطاء

هنية: سنعمل على إنجاز الوحدة الوطنية ومتمسكون بكل إتفاقات المصالحة

هنية: الأولوية الرابعة انجاز المصالحة بمستوياتها المتعددة باتفاق وطني وبناء المرجعية الوطنية الموحدة الناظمة والاتفاق على برنامج وطني مقاوم وحدوي .. نحن ملتزمون باتفاق الجزائر وتطبيقه وأن نسارع مع الجميع لانجازه وتطبيقه خاصة في ظل الاخطار والتهديدات الكبيرة التي تلوح بالأفق في ظل وجود الحكومة الإسرائءيلية الجديدة

هنية: الأولوية الخامسة الاستمرار في الانفتاح بالعلاقة مع جميع الدول .. حماس منفتحة على الجنميع وهي مستعدة لتكون جسر لاعادة اللحمة لأمتنا ولإنهاء الصراعات ومن أجل التفرغ لحماية القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين واستعادة القدس

هنية: الأولوية السادسة: لن نتوانى عن التخطيط والعمل من أجل تحرير أسرنا .. أقول لـ أسرانا وأسيراتنا: أنتم أهل الصبر والتضحية والبطولة والفداء .. الحركة والقسام التي أنجزت صفقة وفاء الأحرار الأولى مصممة على أن تنجز صفقة مشرفة وأن تكسر هذا القيد مهما كلفنا من ثمن وهذا الأمر منوط بشعبنا ومقاومتنا وخاصة بحماس وقسامها في كل زمان وكل مكان

هنية: الأولوية السابعة العمل على كسر الحصار الظالم على غزة وستنطلق مجددًا الحملات لإرغام الاحتلال لكسر الحصار