راصد جوي.. ارتفاع على درجات الحرارة الأسبوع المقبل..!

توقع الراصد الجوي قصي الحلايقة، مساء اليوم الاثنين، أن يشهد الأسبوع المقبل المزيد من الارتفاعات على درجات الحرارة الحرارة.

وحول درجات الحرارة غدا الثلاثاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائمٍ، باردًا نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، واعتبارًا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج