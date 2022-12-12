جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيدة الطفلة جنى زكارنة في جنين

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين، مساء اليوم الإثنين، جثمان الشهيدة الطفلة جنى مجدي عصام عساف زكارنة (16 عاما)، التي استشهدت برصاص قناصة الاحتلال أثناء تواجدها على سطح منزلها خلال اقتحام الحي الشرقي من مدينة جنين الليلة الماضية.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل ذوي الطفلة في الحي الشرقي من المدينة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليها من قبل ذويها وأقرانها في المدرسة، قبل الصلاة عليها في المسجد الكبير.

وردد المشيعون عبارات منددة بجرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة بحق الفلسطينيين، مطالبين بضرورة لجمه والوقوف أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفلة جنى زكارنة، بعد إصابتها برصاصة في الرأس، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وكان الإضراب الشامل قد عم اليوم محافظة جنين حدادا على روح الشهيدة الطفلة جنى زكارنة.

ووثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، استشهاد 29 طفلًا فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس، منذ بداية العام الجاري 2022، وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.