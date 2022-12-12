غزة: الاشغال العامة تنفي وجود أي خلافات مع المصريين بشأن مشاريع الإعمار

نفى وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان مساء اليوم الاثنين ان يكون هناك أي خلافات مع المصريين بشأن مشاريع الاعمار في قطاع غزة.

و أوضح سرحان في تصريح له عبر إذاعة القدس، بأنه عند الانتهاء من إنشاء المشاريع ستقوم الوزارة بآلية تضمن الشفافية بالتعامل مع المواطنين فيما يتعلق بالشقق السكنية، نافياً وجود أي اتفاق حتى اللحظة على سعر الشقة، مؤكداً على وجوب مراعاة كافة المواطنين من جميع الفئات.

و أشار الى أنه تم إلغاء فكرة إنشاء جسر "كوبري " الشجاعية بناء على رغبة المواطنين، وخروجاً من دائرة الانتقادات الشعبية، وكذلك للتكلفة العالية التي لا نستطيع الآن القيام بها، لاسيما تعويض المواطنين.

و أكد أن الحل لمشكلة الازدحام في المنطقة هو توسيع الشارع من الجهة الغربية على حساب جهات جرى الجلوس معها لتيسير الأمر، والخروج بأقل الخسائر، بدلا من الإضرار بأراضي المواطنين، مع القدرة على التعويض.

و بين سرحان بأن الأبراج التي لم تبنَ حتى اللحظة كـ" الباشا " وغيره من المنشآت المدمرة منذ عدوان 2014 لم يُعاد إعمارها؛ نظراً لعدم وجود تمويل.