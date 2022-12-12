وزارة الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

أعلنت هيئة المعابر و الحدود بوزارة الداخلية بغزة آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.

و بحسب الهيئة، فإن السفر عبر معبر رفح سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة الرابعة، والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/40)، و الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/48).

و دعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، و إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، بالإضافة الى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.