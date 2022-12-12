اتحاد الكرة يُعلن تغيير نظام بطولة "السوبر المصري"

قرر اتحاد الكرة المصري لكرة القد، اليوم الإثنين، بالاتفاق مع رابطة الأندية المحترفة، تغيير نظام بطولة السوبر المصري، بجعلها مكونة من 4 فرق، بدلًا من النظام القديم الذي كانت البطولة معه تقتصر على مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس.

ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر المحلي المصري بين 4 فرق، من بينهم بطل الدوري وبطل الكأس وسيتم خلال الفترة المقبلة تحديد معيار اختيار الفريقين الآخرين للبطولة.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير نظام كأس السوبر المصري، لسبب تسويقي خاصة أن بطولة السوبر المقبلة، ستقام في الإمارات، وهناك رغبة داخل الاتحاد أن يكون هناك رعاية بشكل كبير للبطولة، وأن يستفيد الاتحاد ماديًا من البطولة، عندما تكون 5 مباريات وليس مباراة واحدة.

يذكر أن الأهلي صاحب آخر نسخة لبطولة السوبر المصري لموسم 2020-2021، والتي فاز بها على حساب الزمالك بنتيجة 2-0، في لقاء احتضنه استاد هزاع بن زايد بالإمارات.