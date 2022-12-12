مصادر عبرية: نتنياهو سيطلب تمديد مدة تفويضه بتشكيل حكومة من جديد

قدرت مصادر "إسرائيلية"،اليوم الإثنين، أن تمديد التفويض لتشكيل الحكومة الجديدة لمدة 10 أيام، لن يكون كافيًا بسبب المطالب الإضافية التي طلبتها الأحزاب اليمينية من الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

وكان رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، قد وافق على طلب نتنياهو بمديد المهلة الممنوحة له لكنه حددها بـ 10 أيام فقط، بدلًا من 14 يومًا.

وبحسب ذات المصادر المشاركة في المفاوضات - كما نقلت عنها صحيفة هآرتس العبرية - فإن التقييم الحالي يشير إلى أن نتنياهو قد يطلب تمديد آخر في ظل المفاوضات الصعبة الجارية مع جميع الأحزاب.

ويسمح القانون "الإسرائيلي"، لهرتسوغ أن يمنح أكثر من تمديد لمدة أسبوعين إجمالًا، ولكن التقديرات أنه سيمنح نتنياهو فقط 4 أيام، لأنه يعتقد أن هناك عضو كنيست آخر قادر على تشكيل الحكومة.

ووفقًا للصحيفة، فإن الليكود مستاء جدًا من تزايد طلبات الأحزاب اليمينية.

وقالت مصادر من الليكود مشاركة في المفاوضات، إنه كلما تقدمت الأطراف جميعها بالمفاوضات بشكل ناجح، زادت الطلبات بشكل غير عادي.

وأجرى فريق الليكود أمس، محادثات موازية مع فرق من جميع الأطراف في محاولة لحل الخلافات الأخيرة، إلا أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق.